تقرير - من يصلح رئيسا لوزراء بريطانيا: مورينيو يهدد داعش.. وفينجر ينافس أموال بيللجريني

شبكة Fourfourtwo قدمت تقريرا تخيليا، ماذا لو اقتحم أهل الرياضة وقادة الفرق في الدوري الإنجليزي الانتخابات البرلمانية هناك!

وصول رئيس وزراء إنجلترا إلى مقعده سيحدث في 7 مايو المقبل، ما دفع الشبكة لهذا التقرير التخيلي الذي ينقله FilGoal.com.

جوزيه مورينيو

ميزته: قل ما تشاء عن مورينيو وإثارته للجدل، لكنه في الدفاع لا يشق له غبار. هي وزارته المفضلة وسيكون أكبر تحذير لداعش من بريطانيا!

عيبه: ستدخل في جدال مع كل الدول من حولك.

شعار حملته: لأن بريطانيا تستحق رجلا استثنائيا

برندن رودجرز

ميزته: سيضخ بالوجوه الشابة بشكل كبير في الحكومة البريطانية، سيكون إيقاع العمل أسرع لا جدال في ذلك.

عيبه : سيتخذ قرارات ثم يكتشف أنه ليس على قدرها. سينفق موارد الدولة على أشياء يتضح فيما بعد أنها لن تدر في المقابل مكسبا للوطن.

أرسين فينجر

ميزته: هذا الرجل يحمل فعلا درجة علمية في الاقتصاد. بموارد غير كبيرة ستقف بريطانيا على قدميها ويعالج الأزمات المالية الموجودة.

عيبه: لن يصل ببريطانيا إلى مصاف الدول الأولى في ظل القوى الاقتصادية الكبيرة من حولها.

شعار الحملة: قليل من الحلم.

مانويل بيللجريني

ميزته: في دولة بنيتها التحتية سيئة، سيكون بيللجريني رائعا لأنه مهندس يعرف تماما كيف يعيد بناء كيان مفكك. وسيكون سلاحه الرئيسي في بريطانيا هو علاقاته مع دول الخليج!

عيبه: قد ينجح مرة في الانتخابات.. لكنك لن تعيد انتخابه بعد ذلك.