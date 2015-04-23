إنيستا: غير راض عن مستواي

أبدى أندريس إنيستا لاعب وسط برشلونة رغبته في تحسين مستواه خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة أس اليوم الخميس.

إنيستا ظهر بمستوى أقل من المعتاد منذ بداية الموسم لكنه ظهر بشكل مبهر في قيادة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل نيمار هدفا في سان جيرمان إثر بينية رائعة من إنيستا بعدما راوغ أكثر من لاعب.

وقال إنيستا: "كنت سعيدا جدا بالهدف طبعا. مررت الكرة لنيمار في الوقت المناسب".

ثم استدرك "لكني بالنظر إلى مستواي حاليا. أرغب في تحسين الوضع".

وأوضح "أملك الكثير من المساحة لأتحسن. حاليا غير راض عن مستواي".