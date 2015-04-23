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مهرجان الفولكلور الدولى يكرم أسم صلاح السقا ومشيرة إسماعيل ود.أحمد مرسى

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مهرجان الفولكلور الدولى يكرم أسم صلاح السقا ومشيرة إسماعيل ود.أحمد مرسى مهرجان الفولكلور الدولى يكرم أسم صلاح السقا ومشيرة إسماعيل ود.أحمد مرسى

أكدت د. ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا أن المهرجان الفلكلور الدولى الذى تراسه يكرم فى دورته الثالثه المقرر إفتتاحها يوم30 أبريل المقبل،4 شخصيات من رموز وعلامات الفلكلور الشعبى الذين ساهموا بابداعاتهم فى اثراء هذا اللون من الفنون ،وهم اسم المخرج الراحل صلاح السقا ، الفنانة مشيرة اسماعيل ، الكاتب والمؤلف والباحث فى الفنون الشعبية د. سميح شعلان ود. أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة وعميد المعهد العالى للفنون الشعبية.
> وقالت إيناس ان المهرجان يقام تحت رعاية د. عبد الواحد النبوى وزير الثقافة ،وبحضور د. محمد سلطان محافظ البحيره ، فى السابعة مساء الخميس 30 ابريل على مسرح اوبرا دمنهور ،و تستمر فاعلياته على مدار ستة ايام متصلة حتى الثلاثاء 5 مايو المقبل.
> كما قالت أن دورة هذا العام تشارك بها 12 فرقة من 6 دول تنتمى لـ 3 قارات من اوروبا واسيا وافريقيا هى الجزائر ، فلسطين ، اليونان ، اندونيسيا ، توجو، بجانب الفرق المصرية التى تقدم الفولكلور الشعبى لعدة محافظات هى المنوفية – بورسعيد – العريش – بنها التابعة لوزارة الشباب والرياضة – البحيرة – أسيوط ( ) ،وفرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر التى تشارك فى حفل الافتتاح بعرض ( مصر حضارة وتراث ) ” النور الساطع ” (الجزائر)،الدبكة والفلكلور (فلسطين) ، كريتونيس (اليونان) ، الفنون الشعبية بفاليمبالج ( أندونيسيا ) وآمينو فيفى الفولكلورية (توجو ) .
> واضافت ان هذه الدورة تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة واشارت ان الدورة الحالية تكرم.
> وأشارت رئيسة الاوبرا ان اقامة المهرجان ،واستضافة عددا من الفرق الفنية المصرية والاجنبية المتخصصة في تقديم الفولكلور والتراث الشعبى، تهدف الى توثيق هذا الموروث الفنى نظراً لأهميته في دراسة خصائص المجتمعات والبحث في عوامل تطور الأمم، كما تسعى للمساهمة فى جمع وتصنيف وحفظ كافة أنواع الفلكلور على المستويين المحلى والعالمى خاصة بعد النجاح الذى تحقق للدورتين السابقتين، حيث بات المهرجان ملتقى فنياً دولياً يجمع شعوب وثقافات العالم على ارض مصر باعتبارها مهد الحضارات وصانعة للتاريخ .

 

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