لمريض القلب.. ابتعد عن حرارة الجو ومتمشيش فى الشمس

قد يعانى مرضى القلب من بعض المشاكل عند تعرضهم لدرجة الحرارة المرتفعة، مما يسبب حدوث مضاعفات تؤثر عليهم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى أن تعرض مرضى القلب لدرجات الحرارة المرتفعة، له تأثير ضار على صحتهم، حيث تزيد لزوجة الدم، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من الشرايين التاجية فإن عدم شربهم للسوائل تزيد من لزوجة الدم.

ويضيف د.محمد فريد الجندى أن التعرض لدرجات الحرارة، تساعد على تمدد الأوعية الدموية مصاحبة لانخفاض فى الأوعية الدموية، نتيجة لفقد السوائل وتمدد الشرايين، مما يؤثر على تدفق الدم فى الشرايين، ومن يعانون من مشاكل فى الأوردة يزداد تمدد وجلطات فى الساقين.

يوصى أستاذ أمراض القلب بإتباع بعض النصائح للوقاية من مشاكل الحرارة المرتفعة، شرب السوائل كثرة وعدم التعرض لحرارة الجو المباشرة وعدم المشى فى الشمس وتناول الكثير من الخضراوات والفاكهة، وفى حالة حدوث أزمة قلبية يتم أخذ قرص تحت اللسان.