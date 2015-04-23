بالصور.. وزير النقل يغادر السويس بعد جولة تفقدية للطرق بعيون موسى

غادر المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، محافظة السويس عصر اليوم، بعد جولة تفقدية موسعة قام بها برفقة اللواء العربي السروي، محافظ السويس، لمشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى بدايةً من الطريق الدائري الإقليمي حتى مدخل محافظة السويس بطول 70 كم وبتكلفة تقدر بـ 1185 مليون جنيه، والذي تم تقسيم العمل به لثلاثة قطاعات، حيث يقوم بتنفيذ القطاع الأول شركة أبناء حسن علام بطول 35 كم، والقطاع الثانى شركة بتروجيت بطول 20 كم، والقطاع الثالث شركة الإنشاء والرصف بطول 15 كم .

ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات جديدة، بكل اتجاه منها حارة أسفلتيه للمركبات و2 حارة خرسانية للشاحنات الثقيلة .

وتفقد أيضًا أعمال رصف وتطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، والمؤدي إلى عيون موسى بطول 35 كيلومتر .

وعقد الوزير اجتماعًا حضرة اللواء العربي السروي، محافظ السويس، و المهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق التي تنفذها الوزارة بطريق السويس، والذي يأتي ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات بهدف رفع معدلات التنفيذ بمشروعات الشبكة القومية للطرق .

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق في الوقت المحدد، وكذلك مراعاة المواصفات القياسية أثناء التنفيذ، مؤكدًا على أن المتابعة مستمرة للأعمال التنفيذية للمشروع لحين الانتهاء منه، وكذلك تذليل كل العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ( القوات المسلحة والمحافظات و إدارات المرور المختصة ) .

وأكد وزير النقل، المهندس هاني ضاحي، أن الطرق الجديدة التي يتم أنشاؤها بمحافظات مصر تربط الشرق بالغرب، وشمال مصر بجنوبها، ومدن القناة بالصعيد والبحر الأحمر .

وأكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، أن الطرق الجديدة سوف تساعد في مجال التنمية علي أرض السويس في ظل المشروعات الصناعية بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه لاتوجد تنمية بدون شبكة طرق .

وأشار المحافظ إلي أن السيد وزير النقل أكد على الشركات المنفذة للطرق بالبدء في أعمال الرصف لطريق السويس ـ القاهرة من مدخل محافظة السويس بالتزامن مع العمل من ناحية محافظة القاهرة .