السفير المصري في البوسنة والهرسك يلتقى وزير الداخلية البوسني الجديد

التقي اليوم ياسر العطوى السفير المصري في البوسنة والهرسك بالسيد “دراجان مكتيتش” وزير الداخلية البوسني الجديد حيث جرى استعراض سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ودفعها قدماً إلى الأمام وزيادة التنسيق المشترك في المجالات القنصلية التي تخص تقديم كافة الخدمات والمساعدات لأبناء الجالية المصرية في البوسنة والهرسك.

أكد السفير المصرى خلال اللقاء على أن مصر لا تدخر جهداً في مساعدة البوسنة والهرسك مشيراً إلى ما تقدمه مصر من دعم فني من خلال أنشطة الوكالة المصرية من أجل التنمية ومنوهاً إلى الجهود الموازية التي تقوم بها السفارة مع المؤسسات الدينية الكبرى في البلاد وعلى رأسها المشيخة الإسلامية والسيد مفتى عام البوسنة ورئيس العلماء من أجل نشر تعاليم الإسلام السمح وتفعيل دور الأزهر وفكره الوسطى بين المسلمين في البوسنة والهرسك، من أجل محاربة الفكر المتطرف في البوسنة والهرسك.

من جانبه، أشار الوزير “مكتيتش” إلى أنه يتابع بإعجاب التطورات الإيجابية الجارية في مصر خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن سعادته بعودة الاستقرار والأمن لمصر وانحسار موجة الإرهاب بشكل ملحوظ، مؤكداً على ثقته في أن مصر تمضي على الطريق الصحيح، ومشيراً إلى العلاقات الممتازة بين البلدين واستعداده التام لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.