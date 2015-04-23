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توزيع أمصال ضد العقارب بالقريتين الثالثة والرابعة بدرب الأربعين بالوادى الجديد

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توزيع أمصال ضد العقارب بالقريتين الثالثة والرابعة بدرب الأربعين بالوادى الجديد توزيع أمصال ضد العقارب بالقريتين الثالثة والرابعة بدرب الأربعين بالوادى الجديد

صورة أرشيفية

صرح يوسف مرزوق، رئيس القريتين الثالثة والرابعة بدرب الأربعين بباريس بالوادى الجديد، أنه سيتم توزيع أمصال ضد العقارب علي المنازل بالقريتين الثالثة والرابعة من قري درب الأربعين لمن لديهم الخبرة في إعطاء الأمصال.

يأتي ذلك نظرا لانتشار العقارب والثعابين بالمنطقة الصحراوية المحيطة بالقريتين بكثرة، ويتكرر هذا المشهد يومًا بعد يوم،مما اضطر الوحدة المحلية بالتعاون مع الوحدة الصحية التي تخدم القريتين، باللجوء إلي اسلوب جديد لإنفاذ حياة المواطنين ، وهو توزيع الأمصال علي المنازل التي بها أشخاص لديهم الخبرة في إعطاء الأمصال عن طريق الحقن.

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