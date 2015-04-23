أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس والتعدي على احدى سيارات الإنتاج

Google+ Print
وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس والتعدي على احدى سيارات الإنتاج وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس والتعدي على احدى سيارات الإنتاج

صورة أرشيفية

نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس ظهر اليوم وقفة أحتجاجية أمام منطقة عتاقة الصناعية، احتجاجًا علي قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء عن 480 عامل من العاملين بالمصنع ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثاني علي التوالي.

وفاموا بالتعدي على أحدى سيارات الانتاج الخاصة بالشركة، وهو ما أدى إلى نوع من الفوضي وعمليات كر وفر خاصة بعد تدخل قوات للامن طبقا لشهود العيان.

وقال هاني معوض، أحد العاملين، إن الهدف من وقفتهم هو المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لانقاذهم وأسرهم من التشرد، ومطالبة الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالوقوف جوارهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا