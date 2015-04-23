وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس والتعدي على احدى سيارات الإنتاج

نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس ظهر اليوم وقفة أحتجاجية أمام منطقة عتاقة الصناعية، احتجاجًا علي قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء عن 480 عامل من العاملين بالمصنع ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثاني علي التوالي.

وفاموا بالتعدي على أحدى سيارات الانتاج الخاصة بالشركة، وهو ما أدى إلى نوع من الفوضي وعمليات كر وفر خاصة بعد تدخل قوات للامن طبقا لشهود العيان.

وقال هاني معوض، أحد العاملين، إن الهدف من وقفتهم هو المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لانقاذهم وأسرهم من التشرد، ومطالبة الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالوقوف جوارهم.