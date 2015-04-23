رئيس مياه الشرب بقنا يؤكد سلامة جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام

أكد اللواء مهندس هانى محمود حمدى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، خلو مياه الشرب من أى مواد مشعة، مؤكدًا حرص المعمل المركزى على رفع العينات كل نصف ساعة من محيط غرق الناقلة، ومن أمام مآخذ المحطات للتأكد من سلامة جودة مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الإصلاح والتدابير الاحترازية اللازمة.

كما أشار رئيس الشركة فى تصريحات له، إلى إرسال لجنة من قبل المعمل المرجعى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بغرض المتابعة ورفع العينات وعمل قياسات ميدانية ومزودة بجهاز دقيق لقياس الأشعة، والتى أكدت خلو مياه الشرب من الإشعاعات تمامًا.

وطالب رئيس الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة والمضللة عن أخطار تسرب مادة الفوسفات بمياه النيل مما يتسبب فى تلوثها، التى قد يروجها البعض لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار وتضليل الناس، منوهًا إلى أن كل ما يثار من لغط كبير غير صحيح، ويتسم بالكذب والافتراء وعارٍ تمامًا من الصحة.