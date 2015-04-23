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محافظ الفيوم: لا غرامات على فواتير الغاز المتأخرة 3 أشهر

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محافظ الفيوم: لا غرامات على فواتير الغاز المتأخرة 3 أشهر محافظ الفيوم: لا غرامات على فواتير الغاز المتأخرة 3 أشهر
أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، على عدم فرض أى فوائد مالية على فواتير الغاز المتأخرة لمدة ثلاثة شهور سابقة، حيث إن تأخير التحصيل ناتج عن تأخر محصلى الشركة وليس المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة قيام محصلى شركة الغاز الطبيعى بتحصيل الفواتير شهريًا وبشكل دورى، حتى لا يتسبب تأجيل التحصيل فى إضافة أعباء مالية على المواطنين من تراكم الفواتير.
>كان محافظ الفيوم قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين بشأن تأخر شركة الغاز فى تحصل الفواتير وارتفاع نسبة الفوائد عليه، مما يتسبب فى تراكم الفواتير ويسبب أعباء مالية عليهم، على الفور عقد المحافظ لقاءً برئيس شركة الفيوم للغاز الطبيعى، أكد خلاله على التزام الشركة بالتحصيل الشهرى وعدم إضافة أى غرامات على الفواتير المتأخرة.

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مصر 365