عمال "الزيوت المتكاملة" يعتدون على سيارة للشركة أثناء وقفتهم بالسويس

نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس، ظهر اليوم، وقفة احتجاجية بمنطقة عتاقة الصناعية، احتجاجًا على قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء 480 عاملاً من العاملين بالمصنع، ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثانى على التوالي، واعتدى بعضهم على إحدى سيارات الإنتاج الخاصة بالشركة، ما أدى إلى حالة من الفوضى وعمليات كر وفر، خاصة بعد تدخل قوات الأمن.

وقال هانى معوض، أحد العاملين لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من وقفتهم المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لإنقاذهم واسرهم من التشرد، ومنع فصل العاملين بالشركة.