برلمانية أمريكية: أوباما لديه انفصام بالشرق الأوسط وإيران ترانا أغبياء باليمن

شنت إيلينا روس ليتينن، العضو البارز فى مجلس النواب الأمريكى عن الحزب الجمهوري، هجوما قاسيا على الرئيس باراك أوباما، بسبب الموقف الأمريكى "الضعيف" حيال الأوضاع فى اليمن، قائلة إن سياسته مصابة بـ"انفصام شخصية" دفعت حلفاء أمريكا لفقدان الثقة بها، فى حين اندفعت إيران بموجبها إلى "استعراض عضلاتها" بالمنطقة.

وقالت ليتينن، ردا على سؤال فى مقابلة مع CNN حول كيفية منع اليمن من التحول إلى سوريا جديدة: "علينا إرسال رسالة واضحة إلى إيران، ولا أظن أن الرئيس أوباما يفعل الصواب هنا، فنحن عندما نفاوض حول هذا الاتفاق النووى الضعيف تتحرك إيران وتتصرف معنا وكأننا أغبياء ولذلك تقوم بتلك الخطوات العسكرية".

وتابعت ليتين: "هذا يحصل أمام حلفائنا فى المنطقة الذين لا يصدقون ما نقوله لهم من أننا سنخضع برنامج إيران النووى لمراقبة مشددة، وإذا راقبنا الأمور فى العالم نرى أن روسيا سارعت إلى القول بأنها ستبيع إيران صواريخ جديدة، بينما اتفقت بكين معها على بناء خمس محطات نووية، وهذا كله كان يحصل خلال فترة تفاوضنا مع طهران، التى تفترض أننا أصبحنا ضعفاء، وهى بالتالى لا تأخذنا على محمل الجد، وتقوم بعرض عضلاتها فى الخارج".

ولدى سؤالها عن الرسالة الأقوى، التى يمكن لأمريكا إرسالها بعد تعزيز أسطولها فى خليج عدن بسفن حربية لاعتراض السفن الإيرانية شككت ليتينن بجدوى تهديدات أوباما قائلة: "الرئيس أوباما هو الشخص، الذى وعد بتفكيك البنية التحتية النووية لإيران، وإيران تدرك اليوم أن هذا الوعد لن يتحقق، وهو نفس الرئيس الذى وعد بتشديد العقوبات عليها فى حين أننا نتجه اليوم لرفعها".

وأضافت: "تاريخ الرئيس لا يدل على أنه شخص قوى يمكن تصديق تصريحاته فهناك فارق كبير بين ما يقوله وما يفعله والاتفاق مع طهران حول الملف النووى دليل على التصرفات الخرقاء للرئيس فى الشرق الأوسط.. لقد سبق للرئيس أن تحدث كثيرا عن سوريا ورسم الخطوط الحمراء للأسد بحال استخدام الأسلحة الكيماوية ولم يحصل شىء فعليا، بل إن الغازات الكيماوية تستخدم مجددا".

وعن عودة الضربات الجوية السعودية إلى الحوثيين فى اليمن رغم طلب أمريكا تعليقها مؤقتا قالت ليتينن، إن على واشنطن المسارعة إلى توفير الدعم للسعودية قائلة: "علينا أن نقوم بكل ما يتوجب علينا وتسليم السعودية كافة المعلومات الاستخباراتية، التى تحتاجها لتصيب الأهداف بدقة وتتجنب الخسائر المدنية، ولكن الإدارة الأمريكية تعانى من انفصام فى سياستها والدول الحليفة لنا ترى فى ذلك دليل ضعف، ولذلك تستعرض إيران عضلاتها بالمنطقة".