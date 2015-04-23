أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 3 عناصر من الجيش التونسى فى اشتباكات مع إرهابيين بجبل السلوم

Google+ Print
إصابة 3 عناصر من الجيش التونسى فى اشتباكات مع إرهابيين بجبل السلوم إصابة 3 عناصر من الجيش التونسى فى اشتباكات مع إرهابيين بجبل السلوم
أصيب ثلاثة عناصر من الجيش التونسى، اليوم الخميس، خلال تجدد الاشتباكات بين وحدات من الجيش ومجموعة إرهابية بجبل السلوم بولاية القصرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتى ، حسبما أوردت وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، سقوط قتلى فى صفوف الإرهابيين، خلال العملية العسكرية الجارية.

وأفاد بأنه سيتم عقب انتهاء العملية العسكرية، التى ينفذها الجيش منذ الأمس بالمنطقة المذكورة، تحديد عدد القتلى وهوياتهم، وأوضحت مصادر بمستشفى الولاية "أن أحد الجنود أصيب فى فخذه، فى حين أصيب آخر على فى الرأس ، وحالتهما مستقرة، فيما لم تتوفر معلومات حول الوضع الصحى للمصاب الثالث".

جدير بالذكر أن رقيبا بالجيش التونسى قد استشهد أمس إثر مواجهات بين وحدات من الجيش ومجموعة إرهابيين بجبل السلوم بولاية القصرين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365