إصابة 3 عناصر من الجيش التونسى فى اشتباكات مع إرهابيين بجبل السلوم

أصيب ثلاثة عناصر من الجيش التونسى، اليوم الخميس، خلال تجدد الاشتباكات بين وحدات من الجيش ومجموعة إرهابية بجبل السلوم بولاية القصرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتى ، حسبما أوردت وكالة أنباء تونس أفريقيا "وات"، سقوط قتلى فى صفوف الإرهابيين، خلال العملية العسكرية الجارية.

وأفاد بأنه سيتم عقب انتهاء العملية العسكرية، التى ينفذها الجيش منذ الأمس بالمنطقة المذكورة، تحديد عدد القتلى وهوياتهم، وأوضحت مصادر بمستشفى الولاية "أن أحد الجنود أصيب فى فخذه، فى حين أصيب آخر على فى الرأس ، وحالتهما مستقرة، فيما لم تتوفر معلومات حول الوضع الصحى للمصاب الثالث".

جدير بالذكر أن رقيبا بالجيش التونسى قد استشهد أمس إثر مواجهات بين وحدات من الجيش ومجموعة إرهابيين بجبل السلوم بولاية القصرين.

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