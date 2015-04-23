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سقوط هارب من حكم بالسجن 10سنوات فى زفتى

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سقوط هارب من حكم بالسجن 10سنوات فى زفتى سقوط هارب من حكم بالسجن 10سنوات فى زفتى
تمكن الرائد أحمد جعيصة، رئيس مباحث مركز زفتى، والقوة المرافقة له، من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى قضية عاهة مستديمة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بتمكن رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له من ضبط المتهم فاروق شريف كشك محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى القضية 30562/1069/2009جنايات مركز زفتى (عاهة مستديمة)، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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