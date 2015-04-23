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التشكيل - باسم وقمر يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد وسمير يعود

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التشكيل - باسم وقمر يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد وسمير يعود التشكيل - باسم وقمر يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد وسمير يعود

أجرى الزمالك العديد من التغييرات على تشكيلته في مباراته أمام الاتحاد السكندري بعد أن دفع فيريرا المدير الفني بأحمد سمير وخالد قمر وباسم مرسي في التشكيل الأساسي.

ويغيب عن الزمالك أكثر من لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أبرزهم أيمن حفني وحمادة طلبة على الترتيب.

ويستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بترو سبورت.

وجاء التشكيل كما يلي

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أحمد سمير - محمد كوفي - إسلام جمال - عمر جابر

الوسط: إبراهيم صلاح - أحمد توفيق - معروف يوسف - أحمد عيد عبد الملك

الهجوم: باسم مرسي - خالد قمر

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