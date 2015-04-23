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فيديو.. "أخبار الإمارات" تفتح ملف استقالات المعلمين اليوم

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فيديو.. "أخبار الإمارات" تفتح ملف استقالات المعلمين اليوم فيديو.. "أخبار الإمارات" تفتح ملف استقالات المعلمين اليوم

يعرض تلفزيون دبي عبر نشرة أخبار الإمارات، اعتباراً من اليوم الخميس الساعة 20:30 على قناة دبي الأولى، والساعة 22:00 على قناة نور دبي، والساعة 23:00 على قناة سما دبي،  تقريراً ميدانياً يتناول أزمة استقالات المعلمين من الميدان التربوي.

ويعرض التقرير الإعلامي محمد الخطيب في الثامنة والنصف مساء، كما سيتم تناول مواضيع أخرى، تمس شريحة المعلمين في نشرات لاحقه ابتداءً من السبت المقبل.

ويتناول التقرير أزمة استقالات المعلمين من المدارس الحكومية، التي نشرتها "البيان" مؤخراً، حيث تجاوزت الاستقالات الـ 400 استقالة خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجاري فقط.

ويشهد الميدان التربوي ازدياداً في الاستقالات عن السنوات السابقة، وعزا عدد من المعلمات اللاتي قدمن استقالاتهن خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، السبب إلى زيادة نصاب الحصص، والتي تصل إلى 18 ساعة، وقصر إجازات نهاية العام الدراسي الناتجة عن طول مدة الدراسة التي تسعى الوزارة إلى زيادتها إلى 175 يوماً، وطول اليوم الدراسي خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الأعباء الواقعة على عواتقهن وقلة الرواتب. وتقدر الـ18 ساعة بواقع 24 حصة فعلية، بحسب ما تم تفسيره من المعلمين والقيادات التربوية.

بينما أرجعت الوزارة أسباب استقالات المعلمين المواطنين إلى التقاعد، والانتقال من منطقة إلى أخرى سكنياً، وإلى ظروف صحية.

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