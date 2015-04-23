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مدير أمن الدقهلية يتابع نتائج الحملة المكبرة على بحيرة المنزلة

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مدير أمن الدقهلية يتابع نتائج الحملة المكبرة على بحيرة المنزلة مدير أمن الدقهلية يتابع نتائج الحملة المكبرة على بحيرة المنزلة
تفقد اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، برفقة اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، اليوم الخميس، نتائج الحملة الأمنية المكبرة على بحيرة المنزلة على أرض الواقع، واطلع على بعض المضبوطات بالحملة من أسلحة وذخيرة، بالإضافة إلى بعض مجهود مباحث وبعض الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية، ومراكب الصيد المخالفة وبعض المطلوبين أمنيا وبعض الكراكات التى تستخدم فى ردم البحيرة.

وعقب انتهاء العرض اجتمع مدير الأمن ومدير المباحث مع الضباط لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء حتى يشعر المواطنون بالأمن والطمأنينة والرسالة التى يؤديها رجال الأمن لحماية الوطن.

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مصر 365

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