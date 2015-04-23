تأجيل محاكمة 4 بينهم سيدة لضلوعهم فى قتل صاحب شركة صرافة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم محاكمة 4 متهمين – أحدهم حضوريا - بقتل صاحب شركة صرافة بالهرم وسرقة 750 ألف جنيه منه وحيازة بندقيتين آليتين، دون ترخيص إلى جلسة 9 مايو، لحضور المتهمين من محبسهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين "محمود.ع"، و"محمد.م" و" فوزية.س"و" فرج.ع"، أن الأول سطا على مكتب صرافة بشارع الهرم، وشرع فى قتل صاحبه بإطلاق النار عليه وإصابته بطلقتين، حيث تم ضبطه بسلاح آلى وسيارة ملاكى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن باقى المتهمين.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجد صاحب المحل مصطفى حسين وابنه "محمد" - 22 سنة - طالب - لمتابعة عملهما، فوجئا بـ4 أشخاص يدخلون المحل، يحمل اثنان منهم 3 حقائب، وطلب ثالث تغيير مبلغ مصرى إلى ريالات سعودية، وأثناء ذلك فتح آخران الحقيبتين اللتين بحوزتهما وأخرجا أسلحة نارية وعندما شاهدهما ابن صاحب المحل أشهر سلاحا للدفاع عن نفسه وأبيه، إلا أنهما هاجماه مع المتهمين الآخرين وشلوا حركته، وعندما حاول مدير المحل الدفاع عن نفسه أطلق أحدهم عليه عدة أعيرة من سلاح آلى، ما أسفر عن إصابته بطلقتين فى البطن والذراع أودتا بحياته، كما أسفر إطلاق النار عن تحطم باب المحل الزجاجى ولاذ المتهمون بالفرار مستقلين سيارتين ملاكى تاركين 3 حقائب تحوى سلاحا آليا و25 طلقة، ولاصق وشاش طبى وبلاستر وحبل ومفك، كانوا ينوون استخدامها فى تقييد صاحب المحل وابنه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء هروب ثلاثة من المتهمين، توقفوا بشارع جانبى فى منطقة الكوم الأخضر لتغيير أحد إطارات السيارة، فشاهد أحد المواطنين بحوزتهم سلاح آلى داخل السيارة، وأبلغ اللواء مصطفى رشوان مدير نجدة الجيزة، وانتقل المقدم أحمد النواوى رئيس مباحث الطالبية ومعاوناه النقيبان أحمد فاروق وأحمد عزت وطاردوهم، وضبطوا أحدهم وهو المتهم الثانى "محمد.م.م" - 22 سنة عاطل - والسيارة رقم "29841 ملاكى الإسماعيلية، بداخلها السلاح الآلى، بينما فر باقى المتهمين هاربين وبمواجهته اعترف على باقى المتهمين فصدر قرار من النيابة بالقبض عليهم وما زالت الأجهزة تلاحقهم.