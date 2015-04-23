القبض على عاطلين مطلوبين فى 3 قضايا سرقة بالمحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من القبض على عاطلين مطلوب ضبطهما فى 3 قضايا سرقة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونه الملازم أول أحمد دبيس والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهمين "البسطويسى.ع" 26 سنة عاطل مقيم قرية القيصرية مطلوب ضبطه فى القضية 5843 جنح مركز المحلة (سرقة)، و"أحمد.أ" 25 سنة عاطل مقيم قرية بلقينا مركز المحلة مطلوب ضبطه فى القضية 13528 جنح مركز المحلة (سرقة) والقضية 12473 جنح مركز المحلة (سرقة) تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.