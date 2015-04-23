محافظ شمال سيناء: إنشاء مدينة رفح الجديدة على مساحة 700 فدان

- محافظ شمال سيناء يكشف انتهاء تجهيزات إنشاء أول مستشفى جامعى بالمحافظة

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قال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة سيتم إنشاؤها على مساحة 700 فدان، وإنه تم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بعمليات الإنشاء وتجهيز المدينة، وسيتم عقد لقاءات مع الأهالى لتلقى مقترحاتهم بشأن المدينة الجديدة، التى ستقع فى المناطق الغربية للمدينة.>وأوضح المحافظ خلال مؤتمر صحفى بديوان المحافظة أنه مقرر أن تشيد 3 مجاورات، كل مجاورة تقطنها 3 ألاف أسرة، كما سيتم إنشاء منطقة للحرفيين فى جنوب المدينة.