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طالب ثانوى ببنى سويف يعتدى بالضرب على مدرس.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة

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طالب ثانوى ببنى سويف يعتدى بالضرب على مدرس.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة طالب ثانوى ببنى سويف يعتدى بالضرب على مدرس.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة
اعتدى طالب فى الصف الثانى الثانوى الفنى مدرسة حسين جلال الصناعية بمدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف، اليوم الخميس، بالضرب والسب على مدرس بالمدرسة، أثناء أداء امتحانات العملى بنهاية العام الدراسى، مما أدى إلى إحداث إصابات بالوجة والرأس، وتم نقله لمستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج.

وفوجئ العاملون بمدرسة حسين جلال الصناعية اليوم، باعتداء طالب يدعى "عمرو .م . م" بضرب مدرس يدعى "محمد . م أ" 53 سنة، على وجهه، بعد الإمساك به وتلقينه عدة لكمات بالرأس والوجه.

وقال أحد العاملين بالمدرسة "رفض ذكر اسمه"، إن المدرس حاول منع الطالب من اقتلاع قطعة حديدية متواجدة "بالترابزين"، مما دفع المدرس لنهره، فقام الطالب على إثر ذلك بتوجيه عدة لكمات متتالية فى وجه ورأس المدرس، فتم نقله إلى مستشفى سمسطا المركزى، لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبه قال عزت بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه قرر إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية واتخاذ اللازم.

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مصر 365