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تجديد حبس إخواني 15 يوم لمشاركته في حرق سيارات الشرطة بالسويس

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تجديد حبس إخواني 15 يوم لمشاركته في حرق سيارات الشرطة بالسويس تجديد حبس إخواني 15 يوم لمشاركته في حرق سيارات الشرطة بالسويس

صورة أرشيفية

قررت نيابة السويس صباح اليوم الأحد، تجديد حبس إخواني عضو حركة المقاومة الشعبية التابعة لتنظيم الإخوان،  والمتهم بالاشتراك فى حرق 16 سيارة شرطة وسيارات القنصلية بالسويس 15 يوم على ذمة التحقيقات .

كان قوات الأمن بالبحر الأحمر فى 5 ديسمبر 2014، تمكنت من القبض على المدعو” محمد . ف . ع ” (25 سنة) مقيم بحى الكوثر بالغردقة، وأصل إقامته بفيصل الجيزة، المتهم فى القضية رقم 3355 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة السويس، المحررة بشأن إضرام النيران فى أكثر من 10 سيارة شرطة وملاكى، من بينها سيارتان تابعتان للقنصلية السعودية بالسويس .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف باشتراكه فى الواقعة مع عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، بعضهم تم ضبطه والآخرين جارِ ملاحقتهم .

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