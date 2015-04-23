«الخارجية» توقع بروتوكول إنشاء أول معهد فني صيني في مصر

شاركت وزارة الخارجية ممثلة في القطاع الثقافي في مراسم توقيع بروتوكول إنشاء أول معهد فني صيني في مصر، وذلك بالتعاون بين كل من معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير وجامعة قناة السويس. وكانت المباحثات بين الجانبين المصري والصيني خلال الأشهر الماضية قد أسفرت عن التوصل إلي صياغة مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير لإقامة أول فرع للمعهد خارج الصين وذلك في مدينة الإسماعيلية، بحيث يكون تابعاً لجامعة قناة السويس بهدف ربط الصناعة بالتعليم الفني ووضع مناهج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي الكلمة التي ألقاها السفير/ أيمن كامل نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية خلال مراسم التوقيع، أكد علي أهمية الخطوة الهادفة إلي خدمة قضايا التنمية في مصر والاستفادة من خبرة الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتفوقها في مجال التعليم التقني بغرض تطوير قطاع المعاهد الفنية في مصر وربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل واحتياجاته من العمالة الفنية الماهرة.

كما أشار السفير أيمن كامل إلي أن إنشاء المعهد في مدينة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس يصب في اتجاه تنمية محور قناة السويس الجديدة ويخدم مشروعات التطوير التي تهدف إلي تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة باعتبارها مدخلاً هاماً لقارة إفريقيا ومعبراً للتجارة والتنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط.

وأضاف أن التعاون الثقافي المصري الصيني له جذور تاريخية قديمة، حيث يحتفل البلدان بذكري مرور 60 عاماً علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، منوهاً إلي انه تم تخصيص عام 2016 ليكون عام الثقافة المصرية بالصين والثقافة الصينية بمصر، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي بكين في ديسمبر الماضي.