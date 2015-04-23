أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقاتلات التحالف العربى تستهدف نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بعدن

Google+ Print
مقاتلات التحالف العربى تستهدف نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بعدن مقاتلات التحالف العربى تستهدف نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بعدن
أكدت فضائية سكاى نيوز عربية، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بمدينة عدن، فى اليمن.

وقالت مصادر، إن القوات قصفت منطقتى المثلث والحصامة الحدوديتين فى محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.

وأفادت مصادر بأن رتلا عسكرياً من قوات الحرس الوطنى السعودى، يتكون من لواء كامل بدأ التحرك صباح الخميس، فى اتجاه نجران على الحدود الجنوبية للمملكة، وذلك لتعزيز القوات المرابطة هناك.

ويأتى هذا التحرك بعد يومين من أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة قوات الحرس الوطنى فى العملية العسكرية لقوات التحالف العربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة