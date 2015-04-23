مقاتلات التحالف العربى تستهدف نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بعدن

أكدت فضائية سكاى نيوز عربية، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين فى الجسر البحرى بمدينة عدن، فى اليمن.

وقالت مصادر، إن القوات السعودية قصفت منطقتى المثلث والحصامة الحدوديتين فى محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.

وأفادت مصادر بأن رتلا عسكرياً من قوات الحرس الوطنى السعودى، يتكون من لواء كامل بدأ التحرك صباح الخميس، فى اتجاه نجران على الحدود الجنوبية للمملكة، وذلك لتعزيز القوات المرابطة هناك.

ويأتى هذا التحرك بعد يومين من أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بمشاركة قوات الحرس الوطنى فى العملية العسكرية لقوات التحالف العربى.