الشرطة تعتقل 18 شخصا فى فرنسا لسرقة 3 مليون يورو عبر حسابات مصرفية

قالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس إن الشرطة الفرنسية والأوروبية اعتقلت 18 شخصا لسرقة نحو ثلاثة ملايين يورو من حسابات مصرفية شخصية باستخدام أجهزة طرفية مزيفة لدفع الأموال الكترونيا.

وقالت السلطات إن 12 عضوا من العصابة الإجرامية سجنوا بعد مداهمات الأسبوع الماضي. وبدأ تحقيق فى أنشطة العصابة فى ديسمبر 2013.

وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم وضعوا أجهزة دفع طرفية مزيفة لنسخ البيانات الموجودة فى الشرائح المغناطيسية بالبطاقات المدينة والدائنة وكذلك الأرقام السرية. وقال متحدث باسم يوروبول إن كل الأجهزة الطرفية تلك - وكانت موجودة فى تاكسيات ومتاجر عليها خصومات - تم رصدها فى فرنسا.

وقالت الشرطة الأوروبية فى بيان :" سلم العملاء بطاقاتهم معتقدين أنهم يقومون بالدفع غير ان الأجهزة المزيفة كانت غير متصلة بالشبكة ولم تكن أبدا متصلة بشبكة دفع مصرفية. وعوضا عن ذلك نسخت الأجهزة بيانات بطاقات العملاء وطبعت ايصالات مزيفة لهم ثم جرى استنساخ بطاقاتهم ".

ثم جرى استخدام البطاقات المستنسخة لسحب الأموال من ميامى وفلوريدا بالولايات المتحدة وكذلك فى تايلاند ودبي.

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