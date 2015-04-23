استنفار أمنى بمدينة" فاس" المغربية بعد العثور على شعارات تشيد بـ"داعش"

شهدت مدينة "فاس" المغربية حالة من الاستنفار الأمنى ، وذلك بعد العثور على كتابات تشيد بتنظيم "داعش" الإرهابى على أحد الجدران بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمقاطعة "المرينيين".

وذكرت صحيفة (الأخبار) المغربية فى عددها الصادر اليوم الخميس ، أن الأجهزة الأمنية بالمقاطعة بدأت تحريات واسعة لتحديد من أقدم على هذه الكتابات والشعارات ومعرفة هويته خاصة وأن المنشورات كانت تمس أحد الرموز الوطنية " طبقا للصحيفة".

وكان مواطنون فى المنطقة قد فوجئوا بهذه الشعارات والكتابات بسور مدرسة "عين هارون" الإعدادية ، حيث سارعوا على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

>يأتى هذا الحادث عقب أحداث مماثلة شهدتها مدينة " فاس " فى الآونة الأخيرة.

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