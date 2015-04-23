الجامعة العربية تستضيف اجتماعا للخبراء العرب والصينيين 27 الجارى

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة المعلومات والتوثيق الاجتماع الأول للخبراء العرب والصينيين فى مجال المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق فى الفترة من 27-30/4/2015، وذلك بمشاركة نخبة من مديرى وممثلى المكتبات العربية والصينية، وفى إطار البرنامج التنفيذى للتعاون العربى الصينى لعامى 2014-2016.

وقال بيان صادر عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية اليوم، الخميس، إن الاجتماع سيشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتبة الصين الوطنية، كذلك تسليم مجموعات من الكتب والمراجع باللغة العربية، والتى تختص بالحضارة الإسلامية والتاريخ الثقافى والاجتماعى والسياسى العربى مهداة من المكتبات العربية إلى المكتبات الصينية، فى إطار مبادرة مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإهداء ما يقرب من عشرين ألف كتاب ومرجع باللغة العربية إلى المكتبات الصينية لخدمة الباحثين والطلاب الصينيين الدارسين لهذه المجالات باللغة العربية.

وسيشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور بشر الخصاونة، السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية رئيسًا للجانب العربى- حيث إن الأردن رئيس الدورة الحالية (143) لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، وستقوم السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالتوقيع على مذكرة التفاهم من قِبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار الآلية الجديدة، التى تم إدراجها ضمن آليات منتدى التعاون العربى الصينى، بهدف تعزيز التعاون العربى الصينى فى مجال المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق، والارتقاء بآليات المنتدى إلى مستويات أفضل.

كما تجدر الإشارة إلى أن مكتبة الصين الوطنية تعتبر أكبر مكتبة فى القارة الآسيوية، وثالث أكبر مكتبة وطنية فى العالم بعد مكتبة الكونجرس فى واشنطن، ومكتبة موسكو الوطنية فى روسيا، وتحتل مقتنياتها المركز الخامس فى العالم.

وسيتضمن برنامج الاجتماع تقديم عرض بانورامى بتقنية ثلاثى الأبعاد حول" مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية"، كما سيتضمن زيارات ميدانية ذات طابع ثقافى لمكتبة الإسكندرية ودار الكتب والوثائق القومية والمكتبة المركزية لجامعة القاهرة للوفود العربية والصينية المشاركة فى الاجتماع.