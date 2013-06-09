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مخرجة "أنا شفت تحرش": الظاهرة موجوة قبل الثورة.. ولابد من محاربتها

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مخرجة "أنا شفت تحرش": الظاهرة موجوة قبل الثورة.. ولابد من محاربتها مخرجة "أنا شفت تحرش": الظاهرة موجوة قبل الثورة.. ولابد من محاربتها

كتب : أ ش أ الأحد 09-06-2013 21:10

أكدت المخرجة سماهر القاضي إنها سعيدة بحصول فيلمها "أنا شفت تحرش" على جائزة بملتقى الإنتاج المشترك في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وقالت سماهر القاضي، إن فكرة الفيلم جاءت بعد مظاهرات السيدة زينب التي خرجت فيها فتيات بـ"السكاكين" ضد ظاهرة التحرش الذي يحدث في المليونيات، موضحة أن المشكلة كبيرة نظرا لعدم وجود قانون يحاكم عمليات التحرش في مصر مما دفع سيدات مصر للتعبير عن اعتراضهن ضد هذه الظاهرة.

وأضافت أن الفتيات دائما في دائرة الاتهام من خلال اللوم في الشارع أو المنزل، حيث تخلت السيدة المصرية لأول مرة عن عدم الحديث عن تلك الظاهرة والاعتراض عليها خلال التظاهر.

وأوضحت أن المرأة المصرية قوية وقادرة على الحصول على حقوقها؛ مما دفعها إلى القيام بعمل فيلم عن التحرش لوضع صورة واضحة حول هذه الظاهرة الخطيرة التي تواجه المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن ظاهرة التحرش موجودة قبل ثورة 25 يناير، ولابد من محاربتها لنعيش حياة بدون تحرش.

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