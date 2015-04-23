ضبط المتهم بسرقة الكمبيوتر الخاص بالضرائب العامة فى المحلة

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية فى كشف غموض واقعة سرقة جهاز الكمبيوتر الخاص بالضرائب العامة ثان المحلة، بعد قيام المتهم بكسر القفل الخاصة بالمكتب وسرقة جهاز الكمبيوتر والهرب، وتم تحديد هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة.

ترجع الواقعة بتلقى العميد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة بلاغا من العاملين بمكتب الضرائب العام ثان المحلة الكائن ببرج الطور بشارع البحر الرئيسى، يفيد باكتشافهم كسر القفل الخاص بالمكتب وبعثرة محتويات المكتب وسرقة جهاز كمبيوتر.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة قاده العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة والملازم أول عمرو منصور معاون مباحث قسم ثان المحلة تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتم التحفظ على الكاميرات الخاصة بالكوافير الكائن بالطابق الثانى أسفل مقر الضرائب العامة وبفحصها تم الاشتباه فى أحد الأشخاص وتم تحديده ويدعى "حماده السيد حجازى" 27سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى 7قضايا سرقات وسلاح نارى مقيم قرية ميت الليت مركز المحلة مفرج عنه قبل أسبوع من يوم ارتكاب الواقعة وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتصرفه فى بيع جهاز الكمبيوتر لسيدة تدعى سحر الأحول مسجلة شقى خطر مقابل مبلغ 300جنيه، وتم ضبط المتهمة وجهاز الكمبيوتر المسروق، تحرر محضر بالواقعة.

تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق .