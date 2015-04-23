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تأجيل استئناف المطرب أكمل على حكم حبسه شهرين فى شيك بدون رصيد لـ4مايو

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تأجيل استئناف المطرب أكمل على حكم حبسه شهرين فى شيك بدون رصيد لـ4مايو تأجيل استئناف المطرب أكمل على حكم حبسه شهرين فى شيك بدون رصيد لـ4مايو
قررت محكمة جنح مستأنف البساتين برئاسة المستشار وائل الشيمى وعضوية كل من المستشارين محمد رضوان ومحمد دبوس، وسكرتارية إبراهيم فرج، تأجيل الاستئناف المقدم من المطرب أكمل عبد العظيم على قرار حبسه شهرين، لاتهامه بتدوين شيك بدون رصيد، إلى جلسة 4 مايو المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعى .

كانت محكمة جنح البساتين قضت بحبس المطرب أكمل شهرين وكفالة 100 جنيه، لاتهامه بتدوين شيك بدون رصيد للمواطن "خ.ج" صاحب شركة، حيث بلغت قيمة هذا الشيك 15 ألف جنيه .

واستأنف أكمل على حكم حبسه، أمام دائرة استئناف جنح البساتين والتى قررت تأجيل القضية لحين ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى .

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