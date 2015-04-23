إخلاء سيبل 2 من المتهمين بقتل 3 أفراد فى حفلة جنسية بمنوف

قررت نيابة منوف، برئاسة المستشار محمد شاهين، رئيس النيابة، إخلاء سيبل اثنين من المتهمين، وتجديد حبس الثالث، وذلك فى مقتل سيدة وزوجها وشقيق زوجها، أثناء حفلة جنسية بمدينة منوف.

وأكد منير ميرى، المتهم الثالث، قيامه بقتل جميع المجنى عليهم أثناء مباشرة التحقيقات أمام النيابة العامة، وعلى الفور أصدرت النيابة حكمها السالف، وتم إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد من وصول كل من تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد رشاد، رئيس مباحث قسم منوف، يفيد من بوصول كل من عبد الحكيم. ذ م 45 عاما، وشقيقه جمال 35 عاما، وزوجته سومة ر م 27 عاما، جثث هامدة إلى مستشفى منوف العام.

بدأت الأحداث باصطحاب جمال ز م ثلاثة أشخاص لمنزل شقيقه لإقامة حفلة جنسية على زوجة شقيقه سوما ر ا، وأثناء الحفلة أكتشف الزوج عبد الحكيم ز م الخيانة، واقتحم وكر الخيانة، وقام الزوج بالتوجه لغرفة النوم فوجد الزوجة بصحبة منير م أ ع، فقام بقتلها، ووقعت مشاجرة بينه وبين منير لقى على إثرها مصرعه وأصيب منير بجروح.

على الفور قرر اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمد رشاد، رئيس مباحث قسم منوف، والنقيبين أحمد كشك ومحمد شحاتة معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم إلقاء القبض كل من منير. م. أ 51 عاما عاطل مصاب بجرح طعنى بالرأس، وجمال. ف 35 عاما، رمضان ا 37 عاما وبسؤالهما أكد المتهمين قيام منير م. ا بالاتفاق مع الثانى بممارسة الرذيلة مع زوجة شقيقه بموافقة المجنى عليها، وحال محاولة المدعو رمضان التعدى عليها جنسيا رفضت المتوفاة، فقام بذبحها، وحال محاولة شقيق زوجها بالدفاع عنها قام بذبحه، هو الآخر، وبعد سماع صراخ توجه الزوج إلى مسكنه فوجد زوجته وشقيقه غارقين فى دمائهما وحال محاولته ضبط الجناة قاموا بذبحه هو الآخر، تم نقل الجثث إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار محمد شاهين، رئيس نيابة منوف، قرر حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.