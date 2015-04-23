المتهم بقتل شقيقه الضابط بقليوب: موته علشان الميراث وعايز أموت وارتاح

قال أمين الشرطة قاتل شقيقه الضابط بطلقتين فى البطن والرأس فى اعترافاته أمام رجال المباحث: "ضربت اخويا بالنار ومش عارف عملت كدا إزاى، بس انا مش مصدق انه مات".

وأكد المتهم أن الخلاف بينهم منذ فترة وخصوصا بعد وفاة والده بسبب الميراث،مضيفًا: الخلاف بسبب ٤٤ متر ارض تقع بين منزلى ومنزل المجنى عليه.

وقال إن هذه المساحة الصغيرة كانت سبب لضياعى أنا وأخى، والشيطان لعب بنا احنا الاثنين، وإن بعض الأشخاص تدخلوا بيننا وزادوا من هذا الخلاف، وكل واحد فينا كان عاوز ياخد ال٤٤ متر يضمها لبيته".

وتابع المتهم اعترافاته أمام رجال المباحث، "يوم الحادث نشبت بيننا مشادة كلامية بسبب هذه الارض، وتطورت الى انا قام اخى بسبى وهددنى بالسجن ولم اشعر بنفسى الا وقد أطلقت علية رصاصتان احدهما استقرت فى رأسه والأخرى بالبطن، انا مش عارف انا عملت كدة آذى انا مش مصدق أنى قتلت اخى انا عايز أموت وارتاح"

كانت مدينة قليوب قد شهدت حادثا مأساويا صباح اليوم، حيث اطلق امين شرطه بقسم الحراسات الخاصه الرصاص على شقيقه بقليوب فى مشاجرة بينهما، انتهت بقيام الاول باخراج سلاحه الميرى واطلاق الرصاص على الثانى فارداه قتيلا فى الحال تم نقل الجثه لمستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

- أمين شرطة يقتل شقيقه الضابط فى مشاجرة بينهما بقليوب