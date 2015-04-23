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ساعات Phases De Lune من Maurice Lacroix

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ساعات Phases De Lune من Maurice Lacroix ساعات Phases De Lune من Maurice Lacroix

الخميس 23-04-2015 12:52

تحقيق التوازن بين كافّة جوانب الحياة شرط أساسي للتنعّم بالسعادة. فسيّدة الأعمال الكثيرة الانشغالات تحتاج إلى التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية والاجتماعية، وبالتالي إلى تقسيم وقتها بشكل مناسب يضمن راحتها.

تجمع ساعات Phases De Lune Ladies من مجموعة Les Classiques Chronographe باقة من الميزات الفريدة لتضفي إلى حياة السيدة تناغمًا متقنًا وسلاسة في إدارة الوقت.

زُوّدت هذه الساعة الجميلة بكرونوغراف جعلها مثالية لمحبّات التصاميم الرياضية. سوف تروق للمنخرطات في أجواء المنافسة، الوظائف العملية التي توفّرها هذه الآلية المعقّدة. فقد أثبتت أهميّتها بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون على تحسين أوقاتهم، أو يقيسون الزمن المنقضي في سباقات متمحورة حول الوقت والسرعة.

ولكن للمفارقة أنّ هذه الساعة تنطوي على ميزة مناقضة لخاصّيتها الأساسية، فهي تظهر أطوار القمر ضمن دورته الممتدّة على 29 يومًا و12 ساعة بوتيرة بطيئة وهادئة. وفي خضمّ تمعّننا للقمر المشعّ على خلفية من سماء الليل المعتمة، نسرح في تأمّل الماضي والتطلّع إلى المستقبل.

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سيدتي