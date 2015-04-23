Blake Lively تعود لأناقتها المعتادة بعد إنجاب طفلتها



تعتبر الممثلة الأنيقة بلاك ليفلي Blake Livly واحدة من أيقونات الموضة والجمال في هوليوود، وقد حافظت على مكانتها في هذا المجال حتى في أيام حملها، فكانت دائماً متألقة بإطلالات عملية وأنيقة، وبعدما أنجبت طفلتها عادت بلاك لتبهرنا بإطلالاتها الأنيقة بالتزامن مع إطلاق فيلمها الجديد "The Age of Adaline"، والذي تلعب فيه دور امرأة لا تكبر في السن وتعيش لمدة تسعة عقود، ونستطيع القول بأن بلاك ممثلة مناسبة تماماً لهذا الدور، إذ تتمتع بجمال كلاسيكي أخاذ يناسب كل وقت وكل زمان.

وبعد ولادة طفلتها عادت النجمة لتتألق بأجمل الإطلالات، فحضرت عرض Marchesa في أسبوع الموضة مرتدية تنورة مطبعة بورود جذابة مع توب أسود ناعم، وعادت بعد ذلك لتروج لفيلمها الجديد بإطلالات عصرية أنيقة، حيث ارتدت في حفل إطلاق الفيلم في مدينة نيويورك خلال هذا الأسبوع فستاناً جميلاً باللون الأحمر من تصميم Monique Lhuillier فبدت إطلالتها كلاسيكية رقيقة، ولكنها فشلت في تنسيقها مع الحقيبة المناسبة، إذ اختارت حقيبة من الكريستال على شكل سمكة براقة، وفي احتفال ما بعد إطلاق الفيلم اختارت النجمة لوكاً متكاملاً بتوقيع المصممة نفسها، فقد ارتدت معطفاً طويلاً مع بدلة شفافة بطريقة عصرية جميلة تحته.

كما كان جدول بلاك ليفلي مزدحماً بالمقابلات الإعلامية حتى أنها ظهرت بـ9 إطلالات مختلفة في اليوم نفسه ، فهل يمكنك أن تتصوري هذا ؟

شاهدي معنا أجمل إطلالات بلاك ليفلي بعد ولادة طفلتها، وشاركينا برأيك.

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