مجوهرات " Diorama Precieuse" من "ديور" تعكس الفن والفخامة

لطالما قام دار "ديور" Dior بتصميم المجوهرات النفيسة. ولعلّ ذلك يعود إلى ثاني مجموعاته التي قدّمها في شتاء عام 1947، والتي حملت اسم "Corolle". وكثيراً ما قام السيد Christian Dior مؤسّس الدار بزخرفة الملابس وتزيينها بالمجوهرات في عروض الأزياء الخاصّة به. لم تكن حينها هذه المجوهرات التي تُزين بها الملابس نفيسة، بل كانت فخامتها تنبع من التصميم المعقّد والمبتكر، لا من المعادن التي صُنعت منها؛ وهذا ما يُطلق عليه "Couture Jewels". تستعمل هذه الاكسسوارت لجعل النموذج على الموضة. وحجمها له نفس أهمية صفوف الأحجار الملوّنة التي تُصنع منها العقود، التي تعكُس بريقها على الوجه بطريقة رائعة.

المجموعات التي قام بتصميمها السيد Dior تركت خلفها دليلاً واضحاً على حسّه الجمالي العالي في ما يتعلق بالمجوهرات، إذ نُقلت وفُسِّرت بطريقة مُبتكرة في عالم المجوهرات اليوم، وعلى أحجار نفيسة كالألماس، الياقوت، الزمرد، والتورمالين، والزبرجد وغيرها. طبعاً، تصميم المجوهرات لدى دار Dior دليل آخر على الحرفة العالية والانتباه إلى أدقّ وأصغر التفاصيل، التي يتمّ تطبيقها في المحترفات الباريسية التي تخدم بمهارة هذه الفكرة، وتُبرز الرؤية الفنية الجمالية الحقيقية.

واليوم، هذه المجوهرات هي أشبه بحوار فني بين السيد Christian Dior والمديرة الإبداعية في قسم المجوهرات Victoire de Castellane.

تعكس مجوهرات Dior جميع رموز الدار وهويته العريقة، وكذلك مفهوم الـ Haute Couture بشكل عام. وبعد مجموعة "Mitza" ونقشة النمر التي كانت علامة ملهمة Christian Dior، قامت Victoire de Castellane بابتكار مجموعة "OUI"، التي تعكس السعادة والحب، قبل الاحتفال مجدداً بمجموعة "My Dior" المستوحاة من تصميم كراسي نابليون الثالث في العرض. وقد شكّلت الزخرفات التي كانت تستعمل على الملابس في عروض الـHaute Couture إلهاماً كبيراً لـ Victoire de Castellane في تصميم المجموهرات في مجموعات: Caprice، Diorama Precieuse، Tralala، Provocante، وFavorite، وأخيراً مجموعة ArchiDior، التي تُعزّز التلاقي بين الـ Haute Couture والمجوهرات النفيسة، وتُكرّم أولى مجموعات السيد Dior التي كان فيها الكثير من الحسّ الهندسي المعماري.

سنتركك الآن لتتمتعي بروعة مجموعة Diorama Precieuse التي ضمّت الخواتم، والأقراط، والأساور.

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