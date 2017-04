ليلى مكارم تقدّم مجموعة للمرأة القوية والواثقة بنفسها!

قدّمت علامة "ليلى مكارم" Layla Makarem لمؤسستها ومديرتها الإبداعية، التي أسمت العلامة باسمها، مجموعتها الجديدة المستوحاة من الحضارة الأندلسية الغنية والرائعة، التي تحتوي على الكثير من الأفكار الإبداعية والفنية. وقد قدّمت سلسلة من خمس مجموعات لـHaute Couture، بدأت جميعها بسترة مصارع الثيران the Matador.

وقد خطرت لها هذه الفكرة بعد أن كانت في زيارة مع عائلتها إلى مدينة إشبيليا الإسبانبة، حيث العبق التاريخي الكبير والإحساس الفائق بالفن؛ وهذا ما شجّعها على إعادة اعتمار سترة "مصارع الثيران –the Matador" بطرق عصرية، جديدة ومُبتكرة.

وهذه المجموعة تُركز بشكل كبير على الحرفة اليدوية العالية، حيث اعتمدت بشكل كُلّي على العمل اليدوي من التطريز، والشكّ، وأدق التفاصيل. وبالتالي، فإنّ هذه المجموعة موجّهة إلى النساء اللواتي يُقدّرن الحرفة العالية والعمل اليدوي.

والمجموعات الخمس تضمّ: La Primavera، The Denim، The Lace، The Exclusives، وThe Chameleon. وهذه المجموعات جميعها تعتمد على المزيج الذكيّ من التقليدي والمعاصر، والفاخر والعملي، والأنوثة والقوة.

بإمكانك تنسيق أيّ من هذه السترات المميّزة مع إطلالاتك اليومية الجميلة، أو مع إطلالاتك المسائية الفاخرة.

