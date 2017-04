ميريل ستريب تدعم مشاركة النساء في مجال السينما والتلفزيون

كشفت النجمة العالميّة Meryl Streep أنّها ستشارك في تمويل مبادرة جديدة لدعم كاتبات السيناريو، في مجال يهيمن عليه الرجال.

وستنطلق هذه المبادرة، التي تديرها مؤسسة "The New York Women in Film and Television "، في مهرجان ترايبيكا السينمائي، بمبادرة 8 من كاتبات السيناريو تزيد أعمارهنّ عن 40 عاما، اعتباراً من أيلول- سبتمبرالمقبل.

ومن بين الكاتبات اللواتي سيشاركن:Kirsten Smith التي كتبت سيناريو فيلمي Legally Blonde و10 Things I Hate About You.

وتدافع Streepعن حقوق المرأة منذ وقت طويل، وقد أثنت المؤسسة على دعمها السخي للمبادرة. وكانت دراسة صادرة في كانون الثاني- يناير، أجراها مركز دراسة المرأة في السينما والتلفزيون التابع لجامعة سان دييغو، قد أظهرت أنّه لا يزال هناك عدد قليل من النساء يعملن وراء الكاميرا في الأفلام ذات الإنتاج الضخم في هوليوود. وقالت الدراسة إنّ 17 في المئة فقط من الأدوار المهمّة وراء الكاميرا، ومن بينها الإخراج والكتابة والإنتاج والإنتاج التنفيذي والمونتاج والتصوير، أسندت لنساء العام الماضي، في زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن العام 2013.