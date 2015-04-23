بالصور: كايت ميدلتون تلهو مع الأمير جورج وهي على وشك الولادة

رغم أنّ الدوقة Kate Middleton تعيش آخر أيام حملها، ومن المتوقّع أن تلد في أيّ لحظة، الا أنّ ذلك لم ينسها طفلها الأوّل الأمير George.

واستطاعت عدسات الباباراتزي أن تلتقط صوراً للدوقة وهي تلعب برفقة طفلها البالغ من العمر 21 شهراً، في حديقة مع الأطفال.

ويظهر في الصور أنّ Kate وصلت الى المرحلة الأخيرة من حملها، إنّما لا يبدو عليها التعب أبداً، بل بدت مفعمة بالنشاط.

وتتوقّع وسائل الإعلام البريطانيّة أن تنجب Kate Middleton اليوم في 23 أبريل، بالتزامن مع العيد الوطني، لكن حسب الصور فإنّ الدوقة تملك الوقت الكافي لتنجب في 29 أبريل، الذي يُصادف الذكرى الـ4 لزواج Kate والأمير William.

يذكر أنّ مصدراً مقرّباً من القصر ذكر أنّ التاريخ المتوقّع لقدوم الطفل، الذي سيصنّف الـ5 في العرش، هو 25 أبريل.