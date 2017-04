John Travolta يعود الى الصالات العربية

امرأة تجازف بسرّ خلودها ومزوّر لوحات ينفّذ عملية مقابل الحريّة. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Age of Adaline

بعد تعرضها لحادث سير مميت في الـ 29 من عمرها، عاشت Adaline ثمانية عقود من دون أن تتقدّم في العمر الأمر الذي أجبرها على العيش عزباء بهدف الا ينكشف سرّها. ولكن هل لقاءها بالشاب Ellis وإعجابها به سيكون ثمنه خسارة سرّ خلودها؟ هذه هي باختصار قصة الفيلم الدرامي والرومنسي The Age of Adaline وهو من بطولة Michiel Huisman و Blake Lively و Harrison Ford والذي بدأ عرضه في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

The Forger

John Travolta الغائب لفترة عن الشاشة الكبيرة عاد هذا الأسبوع من خلال فيلم التشويق هذا الذي يشاركه فيه البطولة كل من Christopher Plummer و Abigail Spencer. تدور القصة حول مزوّر لوحات فنيّة محترف سيعقد صفقة مع جهة مشبوهة لإخراجه من السجن مقابل سرقة لوحة من المتحف للفنان Claude Monet واستبدالها بنسخة مزوّرة بمساعدة والده وابنه. The Forger يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ولبنان.