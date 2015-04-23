مصر تمنح عبد الله الرويشد دكتوراه فخرية

يصل إلى القاهرة اليوم المطرب الكويتي عبد الله الرويشد لبدء البروفات التحضيرية للحفل الفني الكبير، الذي تقيمه أكاديمية الفنون تحت عنوان "مصر تفخر بعروبتها"، يوم الاثنين المقبل بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية.

وقد أعرب الرويشد عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم الذي يأتي من مصر التي وصفها بالحضن الذي يجمع كل العرب.

من ناحيتها، أعربت الدكتورة أحلام يونس رئيسة أكاديمية الفنون عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أن الفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد قيمة فنية كبيرة لها باع طويل وبصمة في عالم الغناء والتلحين.