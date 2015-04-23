هل أنهى إبراهيم يسري مشاهده في مسلسله الجديد قبل رحيله؟

أكد الممثل المصري مجدي كامل في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ زميله الممثل الراحل إبراهيم يسري كان قد انتهى من تصوير كافة مشاهده في مسلسل "ماريونت"، الذي يشارك في بطولته بجوارهما كل من الفنانين سوزان نجم الدين ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومها أحمد، والقصة للمؤلف رضا الوكيل وإخراج حسام عبد الرحمن وإنتاج صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

ووصف مجدي زميله بأنه كان خفيف الظل، لكن هذا لم يظهر على الشاشة لأنّ أدواره كانت تتميز بالجدية الشديدة، وكان حريصاً على التفاصيل في أي مشهد ويذاكره ويحفظه ويقوله بتلقائية جميلة فهو من مؤسسي التلقائية في التمثيل.

وكان الاسم الأول للمسلسل هو "كش ملك"، إلا أن إدارة النصوص في الشركة المنتجة غيرت الاسم إلى "ماريونت".

ويجسّد إبراهيم يسري في العمل الأخير له والمزمع عرضه في شهر رمضان المقبل شخصية مستشار قانوني لمجموعة شركات رجال أعمال فاسدين.