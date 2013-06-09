رئيس "القضاء العسكري" الأسبق: الوقت غير مناسب لمنح العسكريين حق التصويت.. لكن "الدستورية" لم تخطئ

المرسي: كان يحق للعسكريين التصويت في الانتخابات منذ العام 1956 وحتى 1976

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن جميع الضباط وصف الضباط والمجندين المتقاعدين يحق لهم التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان يحق للعسكريين التصويت في الانتخابات منذ العام 1956 وحتى العام 1976.

وأضاف المرسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن المحكمة الدستورية لم تخطئ في إقرارها تصويت العسكريين، لكن التوقيت غير مناسب لذلك، خصوصا وأن المناخ السياسي والأمني في مصر مضطرب حاليا.