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لماذا تعطّل تصوير مسلسل "العشق الأسود"؟

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لماذا تعطّل تصوير مسلسل "العشق الأسود"؟ لماذا تعطّل تصوير مسلسل "العشق الأسود"؟

الخميس 23-04-2015 17:38

لا ترتاح الممثلة التركية توبا بويوكستون من إلتقاط الكثير من الصور مع السيّاح العرب الذين تلتقي بهم في اسطنبول، وكان آخرهم مجموعة من السيّاح التقت بهم خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "العشق الأسود"، حيث عطّل بعض المعجبين تصوير أحد المشاهد على ساحل مضيق البوسفور، ليلتقطوا الصور مع توبا.
لم تكن المرّة الأولى التي تختبر توبا محبّة الجمهور العربي لها، فؤخراً واثناء خروجها مساء الخميس 16 نيسان/أبريل مع زميلتها زميلتها بيستيمو أوزديمير الشهيرة بروشان شقيقتها في "العشق الأسود" إلى أحد المطاعم، فاجأها عدد من معجبيها العرب، وطلبوا منها أخذ صور تذكارية معها، ورغم حاجتها لبعض الراحة والخصوصية إلا إنها رحّبت بهم بمودّة، ولبّت طلباتهم بابتسامة والتقطت صورة مع كل المعجبين، وأدخلت البهجة إلى قلوبهم.

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