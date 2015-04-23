لمن كتبت ليندسي لوهان باللغة العربية "أنت حمار"؟

يبدو أنّ النجمة الأمريكية Lindsay lohan تحاول استعراض قدراتها اللغوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن كتبت عبارتين باللغتين الإيطالية والفرنسية، أرادت lohan (28 عاماً) اختبار نفسها باللغة العربية هذه المرّة، إلا أنّها أخفقت في ذلك.

وفي التفاصيل أنLindsay حاولت الترويج لرسالة مفادها "أنت جميل/أنت جميلة" لمتابعيها على إنستغرام، والذين زاد عددهم عن 3 ملايين ونصف المليون شخص، فقامت بنشر صورة لترجمة عبارة You're beautiful باللغة العربية على أنها "أنت حمار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يذكر أن لوهان أزالت الصورة لاحقاً بعدما اكتشفت خطأ الترجمة وتلقت الكثير من التعليقات الساخرة من المتابعين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها Lindsay الكتابة بالعربية وتخطئ. ففي يناير(كانون الثاني) الماضي، نشرت صورة تبدي فيها حزنها لموت خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله، مستخدمة "إن شاء الله" و"والله". ولم يكن هناك من معنى للعبارتين في ذلك السياق.

يُذكر أنّ Lindsay Lohan تقدّمت مؤخراً بدعوى قضائيّة ضدّ قناة "Fox News"، بعد نشرها أخباراً مفادها أنها تتعاطى مخدّر الكوكايين مع والدتها.

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