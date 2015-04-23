أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل – جيمس رودريجز لجاريث بيل.. ريال مدريد يحتاجني أنا يمينا

Google+ Print
تحليل – جيمس رودريجز لجاريث بيل.. ريال مدريد يحتاجني أنا يمينا تحليل – جيمس رودريجز لجاريث بيل.. ريال مدريد يحتاجني أنا يمينا

قدم جيمس رودريجز عرضا مميزا خلال فوز ريال مدريد أمام أتليتكو ضمن إياب دور الثمانية من أبطال أوروبا، مانحا الميرنجي ما كان يفتقده لأشهر.

جيمس رودريجز بدأ رحلته مع ريال مدريد كلاعب وسط ناحية اليسار وكمهاجم متأخر وكمهاجم وهمي.

قدم أداء متفاوتا، ثم غاب عن وسط ريال مدريد لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وفي كل تلك المراحل كان يعول الميرنجي على جاريث بيل ناحية اليمين.

لكن

بيل يمنح فيه بيل ريال مدريد سرعة كبيرة ناحية اليمين. بينما الميرنجي كان يفتقر لما يملكه جيمس رودريجز. التمريرة الحاسمة.

أصيب بيل ولم يستطع المشاركة ناحية اليمين أمام أتليتكو، فحصل على هذا الدور جيمس رودريجز.

وقدم الكولومبي أمام أتليتكو 7 تمريرات حاسمة، وكان أكثر لاعبي الفريقين منحا للتمريرات الحاسمة لرفاقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع