تحليل – جيمس رودريجز لجاريث بيل.. ريال مدريد يحتاجني أنا يمينا

قدم جيمس رودريجز عرضا مميزا خلال فوز ريال مدريد أمام أتليتكو ضمن إياب دور الثمانية من أبطال أوروبا، مانحا الميرنجي ما كان يفتقده لأشهر.

جيمس رودريجز بدأ رحلته مع ريال مدريد كلاعب وسط ناحية اليسار وكمهاجم متأخر وكمهاجم وهمي.

قدم أداء متفاوتا، ثم غاب عن وسط ريال مدريد لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وفي كل تلك المراحل كان يعول الميرنجي على جاريث بيل ناحية اليمين.

لكن

بيل يمنح فيه بيل ريال مدريد سرعة كبيرة ناحية اليمين. بينما الميرنجي كان يفتقر لما يملكه جيمس رودريجز. التمريرة الحاسمة.

أصيب بيل ولم يستطع المشاركة ناحية اليمين أمام أتليتكو، فحصل على هذا الدور جيمس رودريجز.

وقدم الكولومبي أمام أتليتكو 7 تمريرات حاسمة، وكان أكثر لاعبي الفريقين منحا للتمريرات الحاسمة لرفاقه.