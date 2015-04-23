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' ميلان يستطيع التأهل للدوري الأوروبي '

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' ميلان يستطيع التأهل للدوري الأوروبي ' ' ميلان يستطيع التأهل للدوري الأوروبي '

يؤمن لوكا أنتونيللي لاعب نادي ميلان أن فريقه يستطيع التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل على الرغم من احتلاله المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز التاسع برصيد 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن المركز الخامس والذي يصعد بصاحبه للدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك قبل نهاية الموسم بسبع جولات.

وأكد أنتونيللي في تصريحاته لقناة ميلان التليفزيونية أن كل زملائه في الفريق يؤمنون بقدرتهم على تعويض فارق النقاط وحجز مقعد أوروبي الموسم المقبل.

وأضاف"أمامنا سبع مباريات حتى نهاية الموسم، سنخوضهم جميعا كالنهائيات وعلينا تحقيق الفوز فيهم جميعا".

وأتم"نستطيع التأهل للدوري الأوروبي".

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فيديو اليوم السابع