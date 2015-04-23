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بالصور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي مخصصة لإنشاء محطات طاقة شمسية

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بالصور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي مخصصة لإنشاء محطات طاقة شمسية بالصور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي مخصصة لإنشاء محطات طاقة شمسية

مدير أمن أسوان يقود حملة لإزالة التعديات على 8843 فدان مخصصة
>لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقرية بنبان

قام اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، بقيادة حملة أمنية مكبرة لإزالة  التعديات على الأراضي المخصصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقرية بنبان بدراو،  لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإنشاء محطات الطاقة  الشمسية عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع .

وتمكنت الحملة من  تنفيذ (4) قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز  ومدينة بدراو وإزالة كافة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي من مباني وتشوينات وبعض الزراعات وبئر مياه، وتم تسليم الأراضي خالية من أي  تعديات لمندوب هيئة الطاقة المتجددة .

وتحرر المحضر رقم (679) إداري مركز بدراو لسنة 2015م .

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