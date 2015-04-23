تأجيل قضية أحداث السفارة الأمريكية إلى جلسة 14 مايو لإحضار باقى شهود الإثبات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، التى تنظر محاكمة 23 متهمًا بقضية”أحداث السفارة الأمريكية الثانية الى جلسة 14مايو لضبط واحضار باقى شهود الاثبات وطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين وعرض متهمين على الطب الشرعى

وأسندت النيابة الى المتهمين عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.