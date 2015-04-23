بالصور.. جامعة أسيوط تسلم الطلاب الروس الشهادات فى ختام فترتهم الدراسية

شهدت اليوم جامعة أسيوط، حفل ختام الدورة الدراسية لطلاب جامعتى « بيتاجورسك وداغستان » الروسيتين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أبو الهوى، منسق عام علاقات الجامعة بجامعات دول الكومنولث، والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة ، والدكتور كرم عبد النعيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك فى إطار زيارة الوفد الروسي إلى جامعة أسيوط لقضاء فترة دراسية امتدت إلى نحو شهرين لدراسة اللغة العربية والتعرف على التاريخ والحضارة الإسلامية .

وأعرب أعضاء الوفد في بداية اللقاء، عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة أسيوط وما وجوده من حفاوة استقبال وحسن ضيافة، وهو ما يعكس مشاعر الود والاحترام المتبادل، والتى تجمع بين الشعبين المصري والروسي، مشيدين بما وجوده فى جامعة أسيوط من إمكانيات علمية وبحثية متقدمة تؤهلها لمنافسة أقوى الجامعات العلمية على مستوى العالم، وما وفرته لهم إدارة الجامعة من رعاية ودعم خلال فترة زيارتهم للجامعة وما لمسوه من جهد وحرص للتيسير عليهم فى تعلم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي ، مؤكدين أن مصر تعد وطنًا ثانيًا لهم لما وجدوه على أرضها من مودة وأخوة من الشعب المصري ، معربين عن أملهم أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون والعمل المشترك بين جامعة أسيوط ومختلف الجامعات الروسية .

ووجه أعضاء الوفد الدعوة للشباب من مختلف الدول إلى التعارف والتقارب، وذلك فى مختلف الأطر الدينية والثقافية والاجتماعية المتشابهة ونبذ العنف ومحاربة التطرف عملًا بأمر المولى عز وجل فى الآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )، مؤكدين على قوة مصر وما تتمتع به من حضارة عريقة، راجيين من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار .

وأعرب الدكتور جعيص عن سعادته باستقبال الجامعة لهذا العدد من الطلاب الروسيين، متمنيًا أن تكون فترة دراستهم بالجامعة مفيدة ومثمرة على الصعيدين العلمى والثقافى، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على الانفتاح والتعاون مع شتى الجامعات فى مختلف دول العالم وتوطيد علاقتها بهم بما يصب فى مصلحة العملية التعليمية والبحثية المشتركة، معربًا عن ثقته فى أن يكون أعضاء الوفد خير سفراء لمصر فى روسيا وأن يعملوا على نقل الصورة الصحيحة لمصر عند الشعب الروسى وما لمسوه على أرضها من أمن وأمان .

وأكد الدكتور ريان خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الروسية، وهو ما يشهد عليه كثير من المشروعات القومية والإنجازات على أرض مصر والتى كان لروسيا إسهام كبير بها وقدمت خلالهم كثير من الدعم ، مشيرًا إلى دور التواصل الجامعى كأحد الركائز التى يقوم عليها تقدم الجامعات وتطورها .

وقد أوضح الدكتور أبو الهوى أن الوفد يتضمن 24 طالب وطالبة إلى جانب عدد من المشرفين، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تُعد السادسة لطلاب من جامعة « بيتاجورسك » والسادسة عشر لطلاب من جامعة « داغستان »، وذلك فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط والجامعتين الروسيتين كما تضمنت الزيارة عقد دورات لنحو 100 فردًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين فى تعلم اللغة الروسية بمركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، موضحًا أن برنامج زيارة الوفد الروسي تتضمن إلى جانب المحاضرات الدراسية برنامج ترفيهي لزيارة عدد من الأماكن السياحية داخل جمهورية مصر العربية .​