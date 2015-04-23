ارتفاع ضحايا تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الفضولة والمشايخ لأربعة بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه متاثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم فى تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى « الفضولة والمشايخ » بقرية الزرازرة التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد ضحايا تجدد الخصومة إلى 4، اثنين منهم ينتمون لعائلة الفضولة، واثنين آخرين لعائلة المشايخ

> وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم ، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسم ، وأصيب شخص آخر بطلقات نارية ، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الزرازرة بدائرة مركز دار السلام أمس ، تم نقل الجثث والمصاب للمستشفي المركزي بدار السلام ، وتولت النيابة التحقيقات .

وكان العميد أسعد الذكيري ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من الرائد مصطفى التهامي، رئيس مباحث مركز دار السلام يفيد إطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بقرية الزرازرة دائرة المركز .

انتقل إلي المكان العقيد أحمد الراوي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق ومأمور وضباط المركز، وتبين تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي ” الفضولة ” و ” المشايخ ” ، والتي نتج عنها مقتل كلًا من مبارك عبده شاكر « ينتمي لعائلة المشايخ » ، والشاذلي محمد السمان ، وصلاح متولي محمد ، « وينتميان لعائلة الفضولة »، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسم، وغارقين في دمائهم ، وإصابة السيد عبد الفتاح يونس، بطلقات نارية متفرقة بالجسم لقى مصرعه على إثر تلك الإصابة « وهو ينتمى لعائلة المشايخ » .

وأشارت مباحث المديرية من ناحية أخرى إلي ارتباط العائلتين بخصومة ثأرية منذ يناير الماضي، وراح ضحيتها محمد بطيخ نور الدين « ينتمي للمشايخ ».

تم نقل الجثث والمصاب للمستشفى المركزي ، وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخري ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم .